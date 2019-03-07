أفغانستان: استهداف تجمع لعدد من الأشخاص بقذائف هاون غرب كابول

استهدفت عناصر مجهولة بقذائف الهاون، اليوم الخميس، تجمعا لعدد من الأشخاص تم تنظيمه بمناسبة الذكرى الـ24 لمقتل عبدالعلي مزاري زعيم أقلية الهزارة في منطقة (دشت برتشي) غرب العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به له صلة بالحادث من مقر إقامته، حيث قال شهود عيان إنه سُمع دوي 12 انفجارًا حتى الآن صاحبته طلقات
أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة
يشار إلى أن هناك تقارير أفغانية أفادت بأن دوي عدة انفجارات قد سمع غرب العاصمة الأفغانية كابول.
يُذكر أن بعض القادة السياسيين رفيعي المستوى بمن فيهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله والمرشح الرئاسي محمد حنيف عتمار حضروا هذا التجمع حينما وقع الحادث.
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