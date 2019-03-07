الاستخبارات العراقية تعتقل المسؤول الأمني لداعش في محافظة نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على المسئول الأمني لتنظيم (داعش) بقضاء الحضر في محافظة نينوى، مشيرة إلى أنه يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في جريمة سبايكر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
القبض على المسئول الأمني للتنظيم في قضاء الحضر بالموصل، موضحة أنه يعد واحدًا من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا بمجزرة سبايكر، ومن أهم تجار السلاح الذين يقومون بتجهيزه الدواعش، كما أنه من المطلوبين للقضاء
وذكرت المديرية أنها تمكنت بالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة من
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعلن بين الحين والآخر اعتقال إرهابيين شاركوا بمجزرة سبايكر عام 2014.
يذكر أن تنظيم (داعش) أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت، عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف يونيو 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.
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