أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الأقصى

اقتحم أكثر من 100 مستوطن متطرف اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأغلقت شرطة الاحتلال الإسيرائيلي باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحاً عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود. وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فراس الدبس إن 109 مستوطنين بينهم 50 طالباً من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة.



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