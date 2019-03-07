الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ شهراً إضافياً

مددت رئاسة الجمهورية التونسية حالة الطوارئ السارية في تونس منذ الهجمات الدامية عام 2015، إلى 5 إبريل المقبل.

وقرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في بيان نشرته الرئاسة ليلة الأربعاء ،الخميس "التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة لمدة شهر واحد ابتداءً من يوم 07 مارس 2019 إلى 05 ابريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

وتعلن حالة الطورائ في تونس استناداً لمرسوم عام 1978.

ولا تزال حال الطوارىء سارية في تونس منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحاً ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم داعش

وتحسن الوضع الأمني في تونس خلال السنوات الأخيرة غير أن السلطات تدعو دائماً للحذر.

وتحتفل تونس التي ستنظم القمة العربية نهاية الشهر الحالي، بذكرى أحداث بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا حين هاجمت جماعات مسلحة المدينة واستهدفت منشآت عسكرية وأمنية.

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