الجزائر: الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة "لا يدعو إلى القلق"

أكد مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حوار نشر الخميس، أن الرئيس المرشح لولاية خامسة ما زال في جنيف "بصدد استكمال فحوصه الطبية"، مؤكدا أن وضعه الصحي "لايدعو للقلق".

وأكد عبد الغني زعلان لصحيفة الخبر الجزائرية " كما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جنيف من أجل فحوص طبية دورية وهو بصدد استكمالها".

وأضاف "أؤكد لكم ولكل المواطنين أن وضعه الصحي لا يدعو لأي قلق".

ورداً على سؤال عن مدة هذه الفحوص وتدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة الموجود في سويسرا منذ 24 فبراير، قال زعلان إنه "في رسالة ترشحه لم يخف حالته البدنية التي بطبيعة الحال لم تعد كما كانت عليه سابقا".

وتابع "غير أنني أؤكد مرة أخرى أن الأنباء التي تتحدث عنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وكان زعلان هو من قدم ملف ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسيّة في 18 أبريل للمجلس الدستوري مساء الأحد. لكنّ الرئيس المنتهية ولايته تعهّد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه وإجراء إصلاحات سياسية عميقة.

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