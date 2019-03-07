جوايدو يدعو أوروبا إلى تشديد العقوبات على نظام مادورو

دعا المعارض خوان جوايدو الذي اعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، أوروبا اليوم الخميس، إلى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، غداة إبعاد سفير ألمانيا بتهمة "التدخل".
ودعا جوايدو في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" البلدان الأوروبية إلى "تشديد العقوبات المالية على نظام مادورو". وقال إنه "على المجموعة الدولية أن تمنع إساءة استخدام أموال الفنزويليين من أجل قتل معارضي النظام والشعوب الأصلية".
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