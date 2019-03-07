مكافحة الفساد... "فالصو"؟

سأل أحد النواب، خلال دردشة خاصة بعد انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عن "كيفية محاكمة المسؤولين من قبل نواب تابعين لجهات مُتَّهمة بالفساد"، مُضيفاً: "كل ما يحصل في الإعلام "فالصو". المصدر: MTV

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