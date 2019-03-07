أستراليا: بالفيديو والصور.. أي السيارتين صاحبة الحق في المرور قبل الأخرى؟

Loading the player...

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - تسبب سيناريو يتعلق بسيارتين على طريق سريع يتكون من ثلاثة ممرات في إحداث ارتباك بين مستخدمي الإنترنت حيث اختلفت آراءهم في السيارة التي يحق لها المرور قبل الأخرى.

وحاولت السيارتان الانتقال إلى الحارة المرورية الوسطى في آن واحد.

وتم توجيه سؤال إلى المشاهدين مفاده: "من يملك الحق بينهما؟"

الإجابة على هذا السؤال ترتبط بتغييرات في قوانين المرور على الطرق الأسترالية.

وقامت هيئة الطرق والمرور بكوينزلاند الإثنين الماضي عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفيديو المثير للجدل.

تسبب سيناريو يتعلق بسيارتين على طريق سريع يتكون من ثلاثة ممرات في إحداث ارتباك بين مستخدمي الإنترنت حيث اختلفت آراءهم في السيارة التي يحق لها المرور قبل الأخرى.

وشهد الفيديو تفاعلا شمل مئات التعليقات من السائقين الذين أدلوا بآرائهم لكن الكثيرين شعروا بالدهشة عندما تم إخبارهم بخطأهم.

Advertisements

وقالت الأغلبية إن السائق في الممر الأيمن هو صاحب الحق في المرور قبل الآخر استنادا إلى قاعدة ضرورة إفساح المجال لليمين.

قال المشاهدون بشكل خاطئ إن السيارة البرتقالية على اليسار هي التي ينبغي أن تفسح المجال لمرور السيارة في الممر الأمين.

لكن الصحيح هو ضرورة انتظار السيارتين حتى تمر كافة السيارات بالممر الأوسط قبل اتخاذ قرار الاندماج.

وقالت الهيئة: "عندما تقوم بتغيير الممر، ينبغي أن تفسح المجال لكافة السيارات في الممر الذي تعتزم التحرك إليه".

واستطردت: "في هذه الحالة، ينبغي على كل سيارة إفساح المجال للأخرى ويتعين على السائقين الانتظار حتى يكون الأمر آمنا لأي منهما على إتمام عملية تغيير الممر".

الصحيح هو ضرورة انتظار السيارتين حتى تمر كافة السيارات بالممر الأوسط قبل اتخاذ قرار الاندماج.