روبرت ريشتر لن يدافع عن الكاردينال الأسترالي جورج بيل في الاستئناف

على اليسار المحامي روبرت ريشتر وعلى يمين الصورة الكاردينال جورج بيل

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - لن يصبح المحامي الجنائي البارز روبرت ريشتر جزءا من الفريق القانوني للكاردينال الأسترالي جورج بيل في مرحلة الاستئناف.

وكان بيل قد أدين في اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفلين من فريق كورال الكنيسة.

أحد أسباب غياب ريشتر في الاستئناف هو شعوره بأن عاطفته في القضية تتجاوز القدر المطلوب.

ويشعر ريشتر بالغضب الشديد تجاه حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة ضد موكله جورج بيل.

وقال ريتشر: "أنا غاضب جدا من الحكم المنحرف".

وأشار إلى أنه لم يتخل عن موكله وأنه متاح لأي استشارة قانونية.

وتابع ريشتر أن الكاردينال بيل الذي أدين بخمسة اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفلين من أطفال الكورال بالكنيسة في كاتدرائية القديس باتريك عامي 1996 و1997 سوف يخدمه بشكل أفضل محام أكثر انفصالا بمشاعره عن القضية.

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وتابع: "أؤمن أن الكاردينال بيل رجل برئ تمت إدانته. إنها ليست تجربة مألوفة بالنسبة لي".

الأسبوع الماضي، تم الإعلان أن المحامي بريت ووكر، الذي يتخذ من سيدني مقرا له، سوف يقود مهمة الدفاع عن بيل في مرحلة الاستئناف.

وذكرت مصادر قانونية أنه من الأمور المألوفة أن يتم تغيير المحامي في مرحلة الاستئناف.

الثلاثاء، أعلن ريشتر أنه لا يحب المشاركة في استئناف قضية خسر فيها مشيرا إلى غضبه البالغ من حكم الإدانة.

ومن المقرر أن يستند الاستئناف على ثلاث نقاط رئيسية تتضمن خطأ هيئة المحلفين في اعتمادها على ضحية واحدة كدليل ضد جورج بيل.

وقال نص الاستئناف: "الحكم غير معقول ولا يمكن دعمه".