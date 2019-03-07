26.4 مليار ليرة للسفر والمؤتمرات الخارجية

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يقوم الرؤساء والوزراء والمدراء بزيارات إلى خارج لبنان لعقد لقاءات سياسية وتوقيع اتفاقيات أو للمشاركة في مؤتمرات وندوات.

يتم السفر بموافقة مجلس الوزراء الذي يوافق على الاعتمادات المطلوبة لتغطية نفقات السفر المختلفة من كلفة الطائرة (للرؤساء) أو بطاقات السفر، وبدلات الانتقال والفنادق والسيارات وغيرها.

وتكون هذه الاعتمادات مدرجة في أبواب نفقات الرئاسات والوزارات وأيضاً في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لسائر الوزارات، ولكن الاعتمادات المدرجة غالباً لا تكفي لتغطية نفقات سفرة واحدة وبالتالي فهناك حاجة لنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة لتغطية النقص الحاصل والذي يصل إلى ضعفي الاعتمادات الأساسية.

الاعتمادات المرصدة في الموازنة

تم في موازنة العام 2017 رصد اعتمادات بقيمة 15.5 مليار ليرة موزعة:

7.398 مليار ليرة نقل وانتقال في الخارج

8.136 مليار ليرة وفود ومؤتمرات في الخارج.

توزع الاعتمادات الأساسية والإضافية

وصلت قيمة الاعتمادات في العام 2017 إلى 15.5 مليار ليرة للنقل والانتقال في الخارج وكذلك للوقود والمؤتمرات في الخارج. ونظراً لكثرة حالات السفر ونفاذ الاعتمادات الأساسية فقد تم نقل اعتمادات إضافية من احتياط الموازنة إلى الوزارات المعينة لتغطية هذه النفقات الإضافية التي بلغت 10.8 مليار ليرة موزعة وفقاً للجدول التالي.

فالاعتمادات الإضافية شكلت نسبة 70% من الاعتمادات الأساسية:

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وهي في رئاسة الجمهورية تجاوزت الاعتماد الأساسي بنسبة 1156%.

وفي رئاسة الحكومة تجاوزت الاعتماد الأساسي بنسبة 35653%.

فالاعتمادات الأساسية كانت زهيدة جداً وغير علمية وكان من الطبيعي زيادة الاعتمادات بهذه النسبة الكبيرة.

وتبين أن الرئاسات الثلاث استحوذت على مبلغ 9.787 مليار ليرة أي ما يشكل 37% من إجمالي النفقات التي خصصت للسفر والوقود في الخارج.

أما الاعتمادات التي يبين الجدول أنها لم ترتفع فهي قد لا تكون كذلك لأن الزيادة كانت من خلال وزارة الخارجية والمغتربين وليس مباشرة من الجهات المعنية.

ملاحظة: اعتمادات السفر في وزارة الخارجية والمغتربين تتضمن سفر وزراء ومدراء من وزارات أخرى. كما تضمنت كلفة سفر الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن التي بلغت 1.500 مليار ليرة أضيفت إلى الاعتماد الذي خصص سابقاً ضمن رئاسة مجلس الوزراء لهذه السفرة بقيمة 500 مليون ليرة.

جدول نفقات النقل والانتقال في الخارج والوفود والمؤتمرات في الخارج كما وردت في الموازنة مع الاعتمادات الإضافية.