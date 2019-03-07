كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: ممارسة الرياضة وقاية من الاكتئاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ باحثون من جامعة غرناطة ومستشفى سان سيسيليو في غرناطة، اليوم، أن التمارين الرياضية تحمي من الاكتئاب وأن الأشخاص الذين يتدربون لديهم مخاطر أقل بنسبة 40% على تطوير هذا المرض من الأشخاص المستقرين.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال اختصاصيو مجموعة الطب النفسي البيئي في جامعة غرناطة برئاسة البروفيسور خورخي سيرفيلا، إن ممارسة التمارين البدنية المنتظمة تمثل عاملًا وقائيًا للصحة العقلية، وهو استجابة تجريبية للمثل الروماني "العقل السليم فى الجسم السليم".