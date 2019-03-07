كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة الماليزى: بلادنا خالية من المثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير السياحة الماليزى "داتوك محمد بن قطابى" إنّ بلاده خالية من الأشخاص المثليين.

وووفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية، اليوم، قال بن قطابي في معرض تجاري في برلي، إنه لا يعتقد أن لدهم شيء من هذا القبيل في بلادهم.

وكان الصحفيون قد سألوا بن قطابى، في معرض السياحة في برلين يوم الثلاثاء، عما إذا كانت الدولة ذات الأغلبية المسلمة آمنة للزوار اليهود والمثليين، وفى محاولة تجنب السؤال، قال قطابى لصحيفة "تاجسبيجيل" الألمانية: "لا أعتقد أن لدينا أي شيء من هذا القبيل في بلدنا".

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وأضاف أنه لا يمكن أن يكون على يقين، لكن هناك شئ واحد يمكنني قوله: ليس لدينا مثل هذا الوضع".

وكان قطابى يصف جمال الطبيعة لماليزيا عندما سئل عن سلامة البلاد حيث الشذوذ الجنسي غير قانونى، وحددت البلاد لنفسها هدفاً لاستقبال 30 مليون زائر في عام 2019.

وقال مساعد للوزير الماليزى: "إن السائحين القادمين إلى ماليزيا مثل أي بلد آخر مرحب بهم بغض النظر عن عقيدتهم أو جنسهم أو دينهم أو لونهم".