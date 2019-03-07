كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 18 شخصا فى هجوم بقنبلة على محطة حافلات بكشمير التابعة للهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 18 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة بجروح خطيرة، بانفجار قنبلة يدوية فى محطة حافلات فى كشمير التى تسيطر عليها الهند، اليوم.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، قالت الشرطة الهندية، إنّ القنبلة ألقيت في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة جامو، وتدحرجت تحت حافلة حيث انفجرت.

Advertisements

وتم نقل المصابين إلى مستشفى، بما في ذلك أربعة على الأقل كانوا في حالة حرجة، وقالت الشرطة إنها تحقق في هوية المسؤول عن الهجوم.

وفي الماضي ألقت السلطات الهندية باللوم على المتمردين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة المتنازع عليها بسبب هجمات مماثلة بالقنابل اليدوية، دون تقديم أي أدلة في كثير من الأحيان.

واتهم المتمردون بدورهم عملاء الحكومة بتنفيذ الهجمات للتشهير بحركتهم، وهرعت السلطات بتعزيزات الشرطة إلى المنطقة وأغلقت الطريق لمحاولة القبض على قاذف القنابل.