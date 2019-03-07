كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس موريتانيا يدعو أنصاره لدعم ترشيح وزير الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جميع أنصاره لمساندة ترشيح وزير الدفاع الفريق المتقاعد محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية المقررة يونيو المقبل.

وقال ولد عبد العزيز للصحافيين في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس بعد اجتماع مفاجئ في مقر حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم: "أدعم ترشيحه (في إشارة إلى ولد الغزواني) بقوة، وكل من يأتمر بأمري يدعمه"، وذلك في أول تعليق علني للرئيس الموريتاني على إعلان وزير الدفاع وخليفته المحتمل ولد الغزواني ترشيحه في مهرجان كبير مطلع الشهر الجاري.

وسئل ولد عبدالعزيز حول معنى تصريحه المقتضب قبل يومين عندما قال لقناة محلية، إنه لم يقدم وزير دفاعه كمرشح لتولي الحكم بعد انتهاء مأموريته الثانية والأخيرة دستوريا الصيف المقبل وإنما قدم نفسه. ورد الرئيس الموريتاني أمس مفسراً هذا التصريح، فقال: "أنا أدعمه، بل أكثر من ذلك: إنه رفيقي وصديقي. لكن هو ترشح بصفته مواطناً موريتانيا. وأنا أدعمه وتدعمه الحكومة والحزب الحاكم والأغلبية، ويسانده قطاع واسع من الشعب الموريتاني".

وفي خضم جدل سياسي وقانوني واسع انطلق في يناير/كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس ولد عبد العزيز مقربين منه، من بينهم نواب ورجال أعمال ومستشارون في رئاسة الجمهورية، بوقف جميع الفعاليات والأنشطة السياسية الهادفة لحشد دعم شعبي واسع لبقائه في السلطة وترشيحه لمأمورية ثالثة. وجدد احترامه لدستور موريتانيا وتمسكه بالمواد المحصنة والتي تضمن التناوب السلمي على الحكم كل 10 سنوات.

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وأثارت هذه الخطوة تأييدا واسعا وأشادت بها قوى في المعارضة ومنظمات محلية ودولية رأت أنها تساهم في تعزيز الاستقرار في بلد يواجه تداعيات الاضطرابات العنيفة والحرب مع الجماعات المسلحة في محيطه الإقليمي.

إلى ذلك، شكك الرئيس الموريتاني في مصداقية معلومات عن تجميد بنك في دبي مبلغ ملياري دولار قيل إنه تم تحويلها أو نقلها بطريقة غير مشروعة من موريتانيا إلى دبي، وأنها تعود للرئيس الموريتاني أو لأفراد من أسرته.

وأوضح ولد عبد العزيز قائلاً: "سمعت هذه الأخبار وقرأت عنها في بعض المواقع. الزمن سيكشف حقيقة القضية التي تتعلق ببلد وبرئيسه وبصحافيين ومدونيين. لا أستطيع نفيها الآن لأن الناس لن تصدق ذلك لكن مع الوقت ستظهر الحقيقة كاملة وسيعرف الجميع هل لدينا مليارات مجمدة في دبي أم لا".

وختم بالقول: "قضية الملياري دولار في بنك إمارتي لا تختلف عن الشائعات التي تنتشر في البلاد يوميا قبل أن تتبخر مع الوقت"، على حد تعبيره.