كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: إنسان الكهف قضى على الوحوش الضخمة قبل 10 آلاف عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطاد إنسان الكهف، الثدييات الضخمة التي عاشت خلال العصر الجليدي قبل 10 آلاف عام قبل الانقراض، في عصور ما قبل التاريخ.

وكانت الحيوانات مثل كسلان الأرض، بحجم الحافلة ذات الطابقين، وهو من عائلة دببة الكسلان، والماموث الصوفى، و"سنور سيفى الأنياب"، تجوب كل هذا الكوكب في يوم من الأيام، لكن تم القضاء عليها من قبل البشر.

ووجد علماء الآثار الآن، أدلة على عظام "كسلان الأرض" العملاق، الذى عاش قبل 10500 سنة، كما يثبت أنه ذبح من قبل البشر باستخدام الأدوات.

كما تم اكتشاف مجموعة من أدوات رؤوس الرمح وغيرها من القطع الأثرية المكسية، بعضها مصنوع من عظام المخلوق، في مكان قريب.

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واستخدمت الجهود المتجددة من الجامعة الوطنية في بوينس آيرس في الأرجنتين، الكربون لتحديد تاريخ العينة، استخدم الباحثون مطياف الكتلة لتحديد مادة وتاريخ الكربون المشع ودراسة الأحماض الأمينية في 282 عظام وجدت في الموقع.

وتم تحديد ثلاثة أنواع منقرضة من الحيوانات الضخمة، وهى كسلان أرضي ضخم ونوعان من الغليبتودون.

ويصل وزن الجليبودونات يصل إلى طن واحد، وهو سلف أكبر بكثير من أرماديلو في العصر الحديث.

وقال الدكتور جوستافو بوليتيس: "كانت الحفريات العملاقة "كسلان الأرض"، وحتى الآن، العناصر الأكثر وفرة كما وجدت التشريحات من الجسم".

ووجد تحليل للوحش الضخم البالغ طوله 20 قدما أنه قتل بالقرب من مستنقع في باتاجونيا.