كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية اليمنية: إيران أنشأت ودربت وسلحت ومولت ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الخارجية اليمنية في تغريدات عبر حسابها على تويتر، إيران بالإضرار باليمن وبالجزيرة العربية، بسبب إنشائها وتدريبها وتسليحها وتمويلها لمليشيا الحوثي.

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وقالت الخارجية اليمنية، حسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية: "ندعو المجتمع الدولي الى تحرك دبلوماسي جاد وفاعل للضغط على إيران لتغيير سياستها والكف عن تدخلها في الشأن اليمني والالتزام بقرار مجلس الامن 2216 لعام 2015 الذي يلزم الدول بالامتناع عن دعم الانقلابين في اليمن بأي شكل من الأشكال".

وأكدت الخارجية اليمنية أن الجمهورية اليمنية تعتبر أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، والعدو الإسرائيلي بصلفه وتعنته واحتلاله للمقدسات، العدو الأول للأمة العربية.