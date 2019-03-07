كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفنزويلي وزوجته يرقصان على كلمات "مادورو لن يرحل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رقص الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس للأغاني المهداة له. بعد اجتماع مع ممثلي شركات التعدين، وطلب رئيس الدولة من الموسيقيين الذين حضروا الاجتماع أن يعزفوا للجمهور على شرف الكرنفال.

وأدى الموسيقيين الأغنية، وكانت الكلمات الرئيسية: "مادورو لن يحرل، مادورو لن يرحل".

وخلال الاستماع إلى الموسيقى، أجرى الرئيس وزوجته عدة حركات راقصة، محاطين براقصين يرتدون أزياء احتفالية.

جدير بالذكر، أنه في وقت سابق، رقص "مادورو" مع زوجته السالسا خلال المظاهرات دعما للثورة البوليفارية، في 23 فبراير.