كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يتبنى هجوما انتحاريا قتل 16 شخصاً في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 16 عاملاً في شركة للبناء شرقي أفغانستان أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة التنظيم الإرهابي، أن الهجوم استهدف مطاراً في جلال آباد عاصمة ننكرهار شرقي البلاد.

وزعم التنظيم أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من القوات الأمريكية والأفغانية.

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وكان عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم صرح بأن الهجوم استهدف شركة تقع قبالة المطار.

وبدأ الهجوم في الخامسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، وانتهى في الـ11 صباحاً.

وأضاف خوجياني أن خمسة من منفذي الهجوم قُتلوا، وأن قوات الأمن أبطلت في العملية سيارة مفخخة، وسترتين ناسفتين.

ولم يتضح على الفور سبب استهداف الشركة التي أكد خوجياني، لوكالة الأنباء الألمانية، أنها محلية.