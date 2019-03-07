كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى بانفجار قنبلة في محطة للحافلات بكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة إن 18 شخصا في الأقل أصيبوا بجروح، بينهم 4 في حال خطيرة، من جراء انفجار قنبلة يدوية في محطة للحافلات، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وأضافت الشرطة الهندية أن القنبلة ألقيت في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة جامو، وسقطت تحت إحدى الحافلات، حيث انفجرت.

وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.

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أوضحت الشرطة أنها تحقق في هوية من يقف وراء هذا الهجوم.

وكانت السلطات الهندية تلقي عادة باللائمة على المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الهندية في الإقليم المتنازع عليه، في هجمات بقنابل مماثلة.

ويتهم المتمردون عملاء بتنفيذ الهجمات بغريض تشويه سمعتهم. وتطالب كل من الهند وباكستان بالأحقية الكاملة في إقليم كشمير المقسم.