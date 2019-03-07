كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار هائل يهز العاصمة الصومالية يقتل 29 ويُصيب 80 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز انفجار قوي العاصمة الصومالية، مقديشو، ووقع الانفجار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي، وفقا لراديو دالاسان المحلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن سيارة محملة بالمتفجرات تم تفجيرها عند نقطة تفتيش بالقرب من مبنى المسرح الوطنى الواقع قرب المقر الرئاسى، في مقديشو، وأن التفجير أسفر عن مقتل 29 شخص وإصابة 80 آخرين، حتى الآن.

وتوقعت وسائل الإعلام، أن الهجوم نفذته جماعة "الشباب" الصومالية.