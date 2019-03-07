كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العراقي يفرق متظاهرين أمام بوابة الحكومة المحلية فى البصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرقت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس، تظاهرة احتشد المشاركون فيها قرب ديوان محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وتنفيذ إصلاحات تشمل إقالة مسئولين فى الحكومة المحلية.

وذكرت قناة (السومرية نيوز)، أن قوات الشرطة فرقت تظاهرة قرب ديوان المحافظة فى منطقة المعقل، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اجتياز البوابة الرئيسية للديوان، موضحة أن أحد ضباط الشرطة أصيب بجروح .

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يذكر أن محافظة البصرة تشهد منذ العام الماضى تظاهرات احتجاجية شبه أسبوعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وغالبية هذه التظاهرات حدثت قرب ديوان المحافظة .