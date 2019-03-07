محمد نظيف: الفيلم المغربي حاضر دوليا.. والسينما أصبحت جريئة-فيديو

قال الفنان محمد نظيف، إن الفيلم المغربي أصبح حاضرا في ملتقيات كبرى على المستوى الدولي، ولو غاب في سنة معينة فهذا يعتبر أمرا عاديا.
وصرح نظيف لـ”اليوم24″ على هامش مشاركته في مهرجان طنجة، أن السينما المغربية أصبحت جريئة على مستوى المواضيع مقارنة مع يتم تناوله في العالم العربي وافريقيا.
وعن إقبال المشاهد المغربي على السينما، أشار نظيف أن الأفلام المغربية تحقق أعلى نسب الإقبال في قاعات السينما الوطنية رغم قلتها، وهذا دليل على أن المشاهد المغربي يرغب في مشاهدة صورته، مبرزا أن المشكل هو غياب التواصل لكي يقبل الجمهور على قاعات العرض.
وأبرز نظيف أن مشاركته في هذه الدورة من مهرجان طنجة للفيلم الوطني، تأتي كمنتج لفيلم “رحل”للمخرج الفرنسي أولفيي أوسماك.
وأضاف نظيف أنه يحضر لشريطه الثاني كمخرج وممثل، يحمل عنوان “نساء الجناح ج”، ويعالج موضوع الاكتئاب عند النساء.
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