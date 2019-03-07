تذاكر من 500 إلى 1900 درهم لحضور حفلات الديفا سميرة سعيد في المغرب

تقوم الفنانة المغربية سميرة سعيدة بجولة فنية في 3 مدن مغربية للقاء جمهورها، وقد أعلنت أسعار تذاكر حضور الحفلات، المتراوحة بين 500 درهم، و1900 درهم.
وتحيي “الديفا” سميرة سعيد، في الدارالبيضاء حفلا، في استوديو الفنون الحية، بتاريخ 23 أبريل المقبل، يجب على الراغب في حضوره الاختيار بين صنفين من التذاكر، التي سعرها 850 درهما، و1250 درهما.
أما في طنجة، فعلى الراغبين في حضور حفل “الديفا” في قصر الأنوار في تاريخ 27 أبريل، الاختيار بين 3 أصناف من التذاكر، الصنف الأول بـ 1200 درهم، والثاني بـ 900 درهم، والثالث بـ 600 درهم.
وحفل “الديفا” في منتجع مزاغان في الجديدة، في 30 أبريل المقبل، فإن هناك 3 أصناف من التذاكر، هي الصنف الأول بـ1900 درهم، والصنف الثاني بـ950 درهما، و500 درهم.
وتأتي جولة “الديفا”، بعد انتهائها من وضع صوتها على ديو غنائي، قالت عنه تقارير إعلامية إنه مع المغني الفرنسي الكونغولي “ميتر جيمس”.
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