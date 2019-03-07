بعد تألقه الكبير أمام الريال.. جماهير ليفيربول الإنجليزي تطالب ناديها بالتعاقد مع زياش

بات النجم المغربي حكيم زياش، المتألق رفقة فريق أجاكس أمستردام الهولندي، مطلبا أولا لجماهير كبار الأندية الأروبية، أبرزها جماهير نادي ليفيربول الإنجليزي، التي رفعت صوتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بانتداب زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل موقع “hitc” البريطاني، تغريدات المئات من أنصار الفريق الأحمر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، والذين يحثون النادي على تقديم عرض رسمي لفريق أجاكس الهولندي، الصيف المقبل، من أجل جلب زياش.

واستعرض عدد من الأنصار، الأرقام المميزة التي حققها نجم “أسود الأطلس” هذا الموسم، خاصة توقيعه لـ18 هدفا وتمريره 15 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي بصم عليه في مواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، وهي ما تؤكد بأنه سيكون صفقة ناجحة لـ”الليفر”.

Advertisements

ويعتقد عدد من الأنصار، بأن مبلغ 35 مليون يورو الذي تشترطه إدارة النادي الهولندي من أجل تسريح نجمها المغربي تبقى جد مناسبة للاعب بقيمة ومهارات حكيم زياش.

جدير ذكره، أن أندية بروسيا دورتموند الألماني، روما وأنتر ميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي تعتبر من أبرز كبار الأندية الأوروبية المهتمة بخدمات النجم المغربي، الصيف المقبل.