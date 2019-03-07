فريدة بطلة “سامحني” في المغرب من جديد

تعود الممثلة التركية “شيما كوركماز”، إلى المغرب، في مارس الجاري، بعد زيارتها له الأولى، في أكتوبر الماضي، للمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم في الحسيمة.
وتشارك الممثلة التركية، المشهورة بلقب “فريدة”، نسبة إلى دورها في المسلسل الشهير “سامحيني”، في دورة 2019 من تظاهرة “قفطان مازاغان”، المنظمة في يوم 29 مارس الجاري، في منتجع مزاغان.
ويشارك إلى جانب “فريدة”، الفنانة المغربية ابتسام تسكت، والمغني عبد الرحيم الصويري.
وسبق أن حل في إحدى الدورات السابقة لتظاهرة عرض للأزياء، في عام 2017، كل من الممثلة المعروفة بلقب “منار”، وزوجها “محمود”.
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