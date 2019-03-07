“أم المغاربة” تبكي وتعتبر نفسها ممثلة مع وقف التنفيذ.. هل تعتزل سعاد صابر في “رشيد شو” ؟-فيديو

حلت الفنانة سعاد صابر، ضيفة على برنامج “رشيد شو”، في حلقة ستبث، يوم الجمعة، على القناة الثانية، بمناسبة عيد المرأة.

وظهر خلال الإعلان الترويجي للحلقة، أن الفنانة سعاد صابر ذرفت الدموع خلال أحد الأسئلة، كما اعتبرت نفسها ممثلة مع وقف التنفيد حين وجه لها العلالي سؤال حول التقصير في حقها بالوسط الفني.

وطرح الإعلان الترويجي، تساؤلا حول إعلان اعتزال سعاد صابر للفن نهائيا، خصوصا أنها قالت عبارة: “على الفن والتمثيل هادي والتوبا”.

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سعاد صابر التي كسبت مكانة مميزة في الوسط الفني بأدوارها المتقتنة، تلقب ب”أم المغاربة” ، وذلك نظرا لإتقانها دور الأم بإحساس مرهف وحنان يلمسه المشاهد.

وغابت الفنانة سعاد صابر عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة، وكانت تعاني مضاعفات احتكاك في الركبتين.