لقاء الأغلبية.. بنعبد الله: قررنا الخروج من منطق المتعاقدين.. والأسبوع المقبل نحسم جدل قانون التعليم

عقب أول اجتماع لقيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال عام 2019، الذي عقد، ليلة أمس الأربعاء، قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن اللقاء ناقش قضية الأساتذة المتعاقدين، وتم “الاتفاق على الخروج من منطق المتعاقدين”.

وأوضح بنعبد الله أن الحكومة كانت تتجه إلى التعامل معهم إيجابا، مشيرا إلى أن “التوجه الإيجابي يتمثل في نظام أساسي جهوي، يضمن الحقوق نفسها، التي يتمتع بها أشخاص الوظيفة العمومية”.

اللقاء ناقش، أيضا، بحسب القيادي الحزبي، موضوع الجدل، الذي أثير حول القانون الإطار للتربية والتكوين، وقال بنعبد الله، “ناقشنا الحل المناسب لتجاوز تعثر المصادقة عليه، وستجتمع الفرق البرلمانية، الأسبوع المقبل، لحسم الموضوع، على أساس الحل، الذي كان متفقا حوله، قبل أسابيع”، يؤكد بن عبد الله.

وعرف اللقاء ذاته مناقشة سبل العودة إلى الحوار الاجتماعي، وإمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان، للمصادقة على النصوص القانونية الجاهزة.

يذكر أن لقاء أمس، هو أول اجتماع لأغلبية العثماني، خلال عام 2019، إذ لم يجتمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بزعماء الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، منذ 19 دجنبر من العام الماضي.