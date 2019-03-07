مؤلم.. اختطاف طفلة من أمام منزلها في البيضاء ووالدها: نحن منهارون

مأساة إنسانية تلك التي تعيشها أسرة زينب، التي اختطفت، مساء يوم الاثنين الماضي، من أمام منزلها في المدينة العتيقة في الدارالبيضاء.

وقال والد زينب المختطفة، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، في حديثه مع “اليوم24″، إن ابنته خرجت من المنزل، صباح يوم الاثنين الماضي، لتلعب بدراجتها الهوائية، في جوار أحد الدكاكين، ومنذ ذلك الحين لم تعد إلى بيت أسرتها.

وأكد المتحدث ذاته أن والدة الطفلة منهارة، وأيضا باقي أفراد العائلة.

وناشد الأب ذوي القلوب الرحيمة مساعدة أسرته في العثور على الطفلة زينب، متهما سيدة باختطافها من أمام المنزل، بينما كانت تلعب بدراجتها الهوائية.