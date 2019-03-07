محمد صلاح خارج المنتخب المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المدير الفني للمنتخب المصري، خافيير أغيري، لن يدعو النجم محمد صلاح إلى آخر تشكيلة دولية له، بقصد منح نجم ليفربول فرصة للراحة، في ظل حاجة فريقه إليه في المباريات المقبلة بمسابقة البريميرليغ.

ويواجه صلاح موجة انتقادات شديدة، بعد أن أخفق في التسجيل بالمباريات الأخيرة لفريقه ليفربول، ليتنازل "الحُمر" عن قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لمصلحة مانشستر سيتي.

ويواجه المنتخب المصري منتخب النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بتاريخ 22 آذار/ مارس الجاري، لكن منتخب "الفراعنة" ضمن التأهل للبطولة الأفريقية، ويعتقد أغيري أنه لا يوجد سبب لاستدعاء صلاح لمثل هذا الاستحقاق غير المهم، فيما سيواجه المنتخب المصري أيضا نيجيريا في مباراة ودية بعد أيام، بغياب صلاح أيضا.

وعلى الرغم من تسجيله 17 هدفا في 29 مباراة، إلا أن صلاح وجد طريق الشباك مرة واحدة فقط في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الممتاز، في الوقت الذي يتطلع فيه فريق يورغن كلوب للعودة إلى السكة الصحيحة عندما يستقبل بيرنلي في ملعبه يوم الأحد، لكنه سيواجه التحدي الأكبر المتمثل في السفر إلى ملعب "أليانز أيرينا" لمواجهة بايرن ميونخ في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل سلبا على ملعب "أنفيلد".