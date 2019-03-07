انت الان تتابع تفاصيل خبر قلق من تراجع الحريات في تونس.. هل كان عمرها قصيراً؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 01:33 مساءً - حالة من التوجس والقلق تسود الأوساط التونسية، بسبب وجود مخاوف جدية من تراجع الحريات، وفي مقدمتها "حرية الرأي والتعبير".

وما انفك الجدل حول هذا المكسب أن ينتهي، خاصة بعد تتالي محاكمة نشطاء تونسيين ومدونين انتقدوا في منشوراتهم أداء الحكومة، أو مسؤولين بالدولة.

والخوف والتوجس عادا بعد صدور حكم قضائي بالسجن سنتين بحق المدونة التونسية فضيلة بلحاج الغولي في فبراير الماضي، بسبب تدوينات نشرتها على صفحتها في "فيسبوك"، انتقدت فيها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، والمسؤولين السياسيين.

هذا الأمر أشاع القلق في أوساط الناشطين والحقوقيين، بسبب التضييقات على حرية الرأي والملاحقات الأمنية والقضائية، التي يتعرض لها مدونون وناشطون تونسيون بعد مرور ثماني سنوات على ثورة يناير 2011.

وأوقف الأمن التونسي الناشطة "بلحاج" أسبوعاً مع التحقيق، بعدما تقدم عدد من الأشخاص الذين انتقدتهم بشكاوى إلى الأمن التونسي، قبل أن يتم تحويلها إلى المحكمة التي أصدرت حكماً بسجنها عامين.

حرية التعبير

تعتبر حرية التعبير المكسب الوحيد والأهم الذي حققه الشعب التونسي بعد ثورة يناير 2011، كما ينص الدستور التونسي الذي سُن عام 2014، وهو أعلى مرجع قانوني في البلاد، على أن "حرية الفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".

وليست قضية الناشطة "بلحاج" الأولى التي تشهدها تونس، فقد أوقفت قوات الأمن، في أغسطس الماضي، المدونة أمينة منصور، بسبب تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، انتقدت فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كما صدر حكم بسجن المدون محمد الهمامي ثمانية أشهر، بتهمة التجريح في قضية رفعها ضده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية، قبل استقالته.

المدون أيمن بن عمّار، الذي سُجن سابقاً أربع سنوات بسبب تدوينات فيسبوكية، اعتبر أن حرية التعبير تراجعت مؤخراً في تونس، بسبب التضييق الذي يمارسه المسؤولون والأمنيون على المدونين، مشيراً في حديثه لـ"الخليج 365"، إلى أن "المخاوف من فقدان مكسب الحرية ما زالت مستمرة، وليست هناك ضمانات لتواصُلها دائماً".

Advertisements

لكنَّ بن عمار شدد في المقابل، على أن "القضاء أصبح أكثر مهنية في تعاطيه مع القضايا الواردة عليه، رغم أن كل المنظمات الحقوقية أقرت بأن الحكم ضدي كان جائراً، ويلفت إلى أن بعض المدونين، لا يميزون بين حرية النشر والنيل من أعراض الأشخاص، لذلك يجب دائماً تغليب القانون"، حسب قوله.

إدانات حقوقية

واستنكر عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية ما سمَّوه "التضييق على الحريات"، ومضايقة المدونين، منتقدين سياسة السلطات التونسية، التي تسعى إلى "تكميم الأفواه والعودة إلى نظام الاستبداد والديكتاتورية، الذي انتهجه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي طوال 23 سنة".

ووصف جمال مسلّم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريحه لـ"الخليج 365"، الحكم على المدونة فضيلة بلحاج بـ"الجائر"، لافتاً إلى أنه "ليس الحكمَ الوحيد الظالم في حق المدونين الذي يمس حُرية التعبير ويضيّق عليها، بل هناك عدة أحكام أخرى، فضلاً عن الإيقافات والاستدعاءات، التي تستهدف مدونين آخرين انتقدوا السلطة أو المسؤولين في الدولة".

وأضاف مسلّم أن منظمته: "رصدت كل التجاوزات المتعلقة بحُرية التعبير، كما رصدت وجود تجاوزات من طرف المدونين، يجب تعديلها ومراجعتها"، مشيراً إلى أن "المنظمات الناشطة في هذا الشأن لن تسمح بأن تتراجع حرية التعبير، باعتبارها أهم مكسب حققته الثورة".

وفي 25 يناير الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها: "إن 9 مدونين تونسيين على الأقل واجهوا تهماً جنائية منذ 2017، بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها مسؤولين كباراً واتهموهم بالفساد، أو زُعم أنهم أساؤوا إليهم".

هل أصبحت حرية التعبير في خطر؟

وأطلق ناشطون ومدونون حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة فضيلة الغولي، مطالبين بإطلاق سراحها، وعدم التضييق على حرية التعبير، كما أنشأوا وسوماً على تلك الوسائل تحت اسم "سيّب (أطلِق سراح) فضيلة"، و"كلنا فضيلة بلحاج"، و"حرية التعبير في تونس تحتضر".

وكتب الناشط محمد صالح، في تدوينة على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": "إن قضية بلحاج قضية رأي بامتياز"، منتقداً محاكمتها في تونس، معتبراً أن "الديمقراطية التي آمنت بها المدونة أصبحت مجرد شعار بارد، في إشارة إلى أن الحكم عليها ظالم".

في مقابل ذلك، يرى جزء آخر من التونسيين أن ما قامت به المدونة فضيلة بلحاج لا يدخل تحت طائلة حرية التعبير، بل اعتداء على الأشخاص، وشدد الصحفي والمدون زياد الهاني، في هذا الخصوص، "على ضرورة التمييز بين حرية التعبير باعتبارها مكسباً مقدساً، والاعتداء والإساء إلى سمعة الأشخاص تحت غطاء الحرية".

وأشار في تصريحه لـ"الخليج 365"، إلى أن كل القضايا المرفوعة ضدّ مدونين في تونس "ليست لها علاقة بحُرية التعبير، بل هي متعلقة بالاعتداء على الأشخاص، والمس بكرامتهم، والمس بمعطياتهم الشخصية"، لافتاً إلى أن "ما يقوم به القضاء ضد هؤلاء المدونين حماية لحرية التعبير وليس تضييقاً عليها".

وينص الفصل 128 من المجلة الجنائية في تونس على أنه "يعاقَب بالسجن مدة عامين وبخطيّة (غرامة) قدرها 120 ديناراً (40 دولاراً)، كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة، أو غير ذلك من وسائل الإشهار، أموراً غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".