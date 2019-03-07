انت الان تتابع تفاصيل خبر كمين لـ"داعش" يقتل 6 من الحشد الشعبي ويصيب العشرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 01:33 مساءً - قتل 6 عناصر من قوات الحشد الشعبي وأصيب 31 آخرون، في كمين نصبه عناصر تنظيم "داعش" على طريق الموصل- كركوك (شمال)، بحسب بيان وزارة الدفاع العراقية.

وقال النقيب حامد العبيدي، من شرطة كركوك، لوكالة "الأناضول": "نصب عناصر داعش في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، كميناً لقوات الحشد الشعبي، أثناء عودتهم من واجبهم على طريق مخمور كركوك في منطقة باقركة".

وأضاف: "أسفر الهجوم عن مقتل 6 عناصر من الحشد الشعبي، وإصابة العشرات".

من جهتها، أكدت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، استهداف الحشد الشعبي على طريق الموصل - كركوك، وأعلنت عن حصيلة القتلى والجرحى.

وقالت الخلية في بيان لها: "إن حصيلة الهجوم أدت لمقتل ستة مقاتلين وإصابة 31 آخرين"، مضيفة أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى القيارة لتلقي العلاج".

وزاد نشاط "داعش" مؤخراً في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة، على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.