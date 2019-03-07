انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 قتلى وإصابة ضابط في مواجهات بالقاهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 01:33 مساءً - قُتل 7 مسلحين وأصيب ضابط في تبادل إطلاق نار، اليوم الخميس، غربي العاصمة المصرية القاهرة.

وأفاد بيان للداخلية المصرية بأن "7 إرهابيين قُتلوا من عناصر حركة (حسم)، وأصيب ضابط في أثناء تبادل إطلاق النار بالجيزة (غربي القاهرة)".

وأضاف البيان: إن "معلومات توافرت بصدور تكليفات للمجموعات المسلحة التابعة للإخوان بتنفيذ عمليات عدائية (لم يحددها)، تزامناً مع دعوات منابرها الإعلامية إلى إحداث حالة فوضى في البلاد".

ولفت البيان إلى أنه "تم إعداد أكمنة (حواجز أمنية) بالطريق الدائري في محافظة الجيزة، غربي القاهرة، والاشتباه في سيارة نقل، وحال اقتراب قوات الأمن من السيارة بادر مستقلّوها بإطلاق النار".

وعثرت الشرطة على "عبوة ناسفة بسيارة النقل كانت معدَّة للتفجير، وبعض الكابلات الكهربائية، فضلاً عن بندقية آلية ومسدس". كما عثرت، في وكر داهمته، على أسلحة ومتفجرات وأدوات تستخدمها العناصر الإرهابية، بحسب البيان.

ومن بعد حدوث الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، تصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي وصلت إلى الحكم بعد ثورة يناير ضمن أول انتخابات مدنية تحصل في البلاد، "جماعة إرهابية"، وتلصق كثيراً من الأحداث الأمنية في البلاد بعناصرها، كما تحاكم وتعتقل الآلاف منهم.