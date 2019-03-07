شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي في وسط مقديشو والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسؤول الأمني محمد آدم إن "الانفجار وقع عند حاجز بالقرب من المسرح الوطني". وأضاف "لا نملك تفاصيل لكن سقط ضحايا".
وأكد إبراهيم فاري الذي كان موجوداً في المحيط أن "الانفجار كان قويا جدا وتمكنا من رؤية الدخان والغبار يتصاعد من المنطقة بأكملها. كانت سيارة مفخخة".
وأكدت شاهدة أخرى هي عائشة حسن أن "العديد من السيارات تحطمت، وكذلك المباني. تمكنا من رؤية سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، لكن من غير الممكن الاقتراب من المكان عند هذه اللحظة".
ووقع الانفجار في شارع مزدحم جدا وقريب من القصر الرئاسي ويحتوي العديد من المقاهي.
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