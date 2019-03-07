انت الان تتابع مبعوث أمريكا بفنزويلا: لن نتدخل عسكريا لحل الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز، أن واشنطن لا تعتزم التدخل عسكريا لحل الأزمة في فنزويلا، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في ممارسة الضغوط على كاراكاس دبلوماسيا واقتصاديا، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية عن أبرامز قوله، إن بلاده تأمل في استخدام ضغوط سياسية واقتصادية ومالية على فنزويلا، لضمان انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، نافيًا تصريحات للرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بومبيو بأن خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا يبقى مطروحا للتعامل مع الأزمة، قائلا: «لا أحد يتحدث عن الخطوات العسكرية الأمريكية باستثناء نظام نيكولاس مادورو والروس».

وتوقع أبرامز، فرض واشنطن عقوبات على شركات وكيانات ثالثة مرتبطة بسلطات الرئيس الفنزويلي، مضيفا «أنه لم نتخذ بعد تدابير مثل العقوبات الثانوية، بالطبع هذا ممكن، كل شيء سيعتمد على السلوك المستقبلي للنظام». وحذرت فنزويلا، السبت الماضي، من أي عمل مسلح أو تدخل عسكري في الأزمة الراهنة مع المعارضة،