انت الان تتابع هواوي ترفع دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية وسط تصاعد التوتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم الخميس (7 مارس آذار)إنها أقامت دعوى ضد الحكومة الأمريكية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي ويفرض قيودا على تعاملاتها في الولايات المتحدة.

وقالت هواوي إنها أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية في تكساس للطعن على إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي. وتقول الشركة إن القيود التي تستهدفها "غير دستورية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع حلفائها بمنع التعامل مع هواوي زاعمة بوجود مخاطر تتعلق بالتجسس. ونفت هواوي مرارا هذه الادعاءات.