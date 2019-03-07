روحاني يلجأ لتزوير الحقيقة لتبرير موقفه مع واشنطن

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض مع طهران، وقد طلبت التفاوض أكثر من 13 مرة، مبينًا أن إيران لا تتهرب من المفاوضات.

وقال روحاني في كلمة له، خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة جيلان، شمال البلاد، التي يزورها منذ يوم أمس إن ”الولايات المتحدة هي من تسعى للتفاوض مع إيران وليس العكس وتتابع عمليًّا هذا الموضوع“.

وبين ”أن إيران لا تخشى المفاوضات ولا تتهرب منها، وهي ضليعة في هذا الأمر، إذ إن لدى طهران المنطق المحكم والقوي لمواجهة أمريكا، أو أي طرف آخر“.

وأضاف الرئيس الإيراني ”نحن لا نخشى المفاوضات، كما أننا لا نخشى ساحة الوغى، والأهم تحقيق المصالح الوطنية، وأن الشعب الإيراني أحرز إنجازات مختلفة في السنة الجارية، رغم محاولات أمريكا كسر إرادته، إذ تم افتتاح أكبر مصفاة، وتدشين أهم مشروع سككي (مشروع رشت- قزوين) خلال هذا العام“.