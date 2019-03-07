مصرع 7 إرهابين من "حسم" في تبادل لإطلاق النار بمصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 7 عناصر من حركة "حسم" الإرهابية، في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن، كانوا يعتزمون القيام لعمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة، مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال كهرباء، وفقا لموقع 24.

وقالت الداخلية إن الإرهابيين كانوا يُعدون لعمل عدائي بزرع عبوة في الجيزة، وأنهم كانوا يستقلون شاحنة صغيرة مرتدين زي عمال كهرباء.

وأضافت الداخلية المصرية، في بيان صباح اليوم، أن قوات الأمن تتبعت أحد أوكار بالمتهمين، في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتبادل الأمن إطلاق الرصاص مع عناصر فيها، ما أدى إلى مصرع 4 إرهابيين آخرين، ليرتفع عدد القتلى إلى 7 إرهابيين، وعثر معهم على أوراق تنظيمية لـ "حسم" الإرهابي، وعلى كمية من المواد المتفجرة أيضاً.