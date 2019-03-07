مصر وبريطانيا تواجهان الإرهاب بالحنكة العسكرية

انطلقت، الخميس، فعاليات التدريب العسكري المصري البريطاني المشترك "أحمس-1"، والذي ينفذ لأول مرة بمصر بهدف تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات في أعمال مكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن "التدريب سيتم بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية".

وأشار إلى أن "عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة في التدريب وصلت إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن "التدريب يشتمل على العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن".

وقال مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة إن تدريب (أحمس-1) يعد أحد أرقى التدريبات المشتركة التي تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانة العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أوضح قائد التدريب من الجانب البريطاني أن "التدريب يؤكد على عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن "التدريب يهدف إلى تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة في أعمال مكافحة الإرهاب"، إضافة إلى "التوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والارتقاء بالمستوى التدريبي لعناصر العمل التخصصي والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة باتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية".