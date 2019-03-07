محمد بن زايد وترمب يبحثان القضايا التي تهدد أمن المنطقة

بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اليوم الخميس مع الرئيس الامريكي ترمب علاقة التعاون بن البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن زايد من ترمب.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ترامب، خلال الاتصال الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الأمريكي، فرص وإمكانات تعزيز التعاون في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية.

وتطرق الحديث إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تناول الجانبان أهمية التعاون والتنسيق في معالجة القضايا التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.