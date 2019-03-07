شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 18 شخصاً في هجوم بقنابل في جامو في كشمير الهندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جامو)

أصيب 18 شخصاً اليوم (الخميس) في انفجار قنبلة في موقف للباصات في مدينة جامو الهندية في ولاية جامو وكشمير المضطربة، بحسب الشرطة.

وأكد الضابط في الشرطة أم كا سينها للصحفيين «أن قنبلة ألقيت من الخارج ووقعت تحت أحد الباصات ما تسبب بجرح حوالى 18 شخصاً»، في هذا الانفجار الذي يأتي وسط توتر متصاعد بين الهند وباكستان على أثر مقتل 40 عسكرياً هندياً في 14 فبراير في الجزء التابع للهند من كشمير.