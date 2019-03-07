الإرهابيون يتسللون من إيران إلى تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بتسلل الكثير من الإرهابيين من إيران إلى بلاده، وقال إن بلاده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد منظمة «حزب العمال الكردستاني».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس عنه القول «منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية تعيش أسوأ أيامها، وسنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضدها»، ولم يوضح الوزير أي تفاصيل بشأن توقيت أو مكان العمليات.

وأشار إلى أن «هناك أقل من 700 إرهابيي من المنظمة تبقوا داخل تركيا في الوقت الحالي»، وقال «إن تسلل الإرهابيين إلى داخل تركيا انخفض بشكل كبير»، وأن 12 إرهابيا فقط من حزب العمال الكردستاني تسللوا إلى داخل الأراضي التركية منذ مطلع يناير، وشدد الوزير التركي على أن بلاده تتخذ تدابير حقيقية على حدودها للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أمس أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب إردوغان سيزوران بغداد الأسبوع المقبل في زيارتين منفصلتين إلى العراق لدعم موقفه في الحرب ضد تنظيم داعش.