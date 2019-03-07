اجتماع وزاري عربي يتصدى للتدخلات الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس، د ب أ - القاهرة بحث اجتماع وزاري عربي رباعي أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية كيفية مواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وعقدت أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية»، برئاسة الإمارات وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 151 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وناقشت اللجنة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها سياسيا وإعلاميا واقتصاديا، حيث تضم في عضويتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية، وستعرض توصياتها علي مجلس وزراء الخارجية العرب لإقرار ما تم التوصل إليه.



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