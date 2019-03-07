سول تطلب تمديد استيراد النفط الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ واشنطن بحثت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة تمديد الإعفاء الممنوح لسول فيما يتعلق باستيراد النفط من إيران. جاء ذلك خلال اجتماع بين المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية هونج جين ووك، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مقاومة التهديدات المالية والعقوبات ديفيد بيمان، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء. وحصلت كوريا الجنوبية على استثناء من برنامج أمريكي للعقوبات في نوفمبر لمواصلة وارداتها النفطية من إيران لمدة 180 يوما شريطة خفض الكميات بشكل كبير.



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