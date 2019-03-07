لافروف: اتصالات مع أمريكا لتسوية الأزمة السورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، وجود اتصالات مع الجانب الأمريكي للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السورية.

وقال في مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الكويتي صباح الصباح إن الحديث مع المعارضة السورية كان بناء ومثمرا، مشيرا إلى دعوة المعارضة للعمل وفق قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يضمن الحوار بين السوريين أنفسهم، وهذا هو الأساس للعملية السياسية.

وأضاف «ندعو السلطات السورية إلى العمل على عودة اللاجئين السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية»، مؤكدا وجود اتصالات مع الجانب الأمريكي للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السورية.

وحول صفقة القرن قال لافروف إن «هذه الصفقة ستفشل جميع الجهود وما يقلقنا الهجوم على المبادرة العربية للسلام»، مشددا على ضرورة السماع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

وعن سؤال حول دور روسيا في الأزمة الخليجية قال لافروف إن روسيا تدعم بقوة المبادرة الكويتية وجهود أمير الكويت لتسوية الأزمة الخليجية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أن غياب سوريا منذ نحو تسع سنوات عن الجامعة العربية خلف خللا كبيرا، مضيفا أن الكويت ستكون سعيدة جدا بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.