باكستان تثمن دور السعودية في تخفيف التوتر مع الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد

جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الهند وحل كل الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وأعلن في تصريحات بإسلام أباد أمس عن اتخاذ بلاده عددا من الإجراءات لتخفيف التوتر مع الهند، موضحا أن باكستان قررت إعادة سفيرها إلى نيودلهي في غضون يومين.

وأشاد قريشي بالجهود التي بذلتها السعودية وعدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والامارات والصين وروسيا وتركيا والأردن في تخفيف التوتر.