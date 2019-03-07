نائبة أميركية ستقدم إلى الكونجرس لائحة اتهام لعزل ترمب

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت النائبة في مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب في مؤتمر صحافي الأربعاء أنها ستقدم لائحة اتهام ضد الرئيس دونالد ترمب إلى المجلس نهاية الشهر الجاري، رغم عدم تأييد قيادات من حزبها علنا لمثل هذه الخطوة.

ووفقاً للدستور الأميركي تبدأ إجراءات عزل الرئيس، بتوجيه لائحة اتهام ضده في مجلس النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها وإذا تم تمريرها ترفع إلى مجلس الشيوخ الذي يعقد محاكمة للرئيس، ومن ثم يصوت على عزله، وهو القرار الذي يصبح نافذا إذا ما حصل على أصوات ثلثي الأعضاء.

وقالت طليب وهي ابنة لمهاجرين من فلسطين في مؤتمر صحافي في مبنى الكونجرس “: "لقد شهدنا إقبالا قياسيا على الانتخابات (التشريعية في نوفمبر 2018)، حيث أراد الناس انتخاب هيئة محلفين تبدأ إجراءات مقاضاة دونالد ترمب".

واستعاد الديمقراطيون خلال الانتخابات سيطرتهم على مجلس النواب، لكنهم لم يتمكنوا من فعل الأمر نفسه في الشيوخ الذي يملك الكلمة الأخيرة في عمّا إذا كان الرئيس يستحق العزل من عدمه، إذ ما زال يسيطر عليه الجمهوريون.

وكان أعضاء من حزب طليب قدموا لوائح اتهام العام الماضي في مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه حينها الجمهوريون.

وقالت في مؤتمرها الصحافي إن “على الكونجرس أن يزيل ترمب ليمضي في العمل على قضايا مهمة مثل الاقتصاد والعدالة الاجتماعية”.

وكانت العضو العربية والمسلمة الأولى في تاريخ المجلس، إلى جانب إلهان عمر التي تنحدر من أًصول صومالية، دعت بعد ساعات من أداءها القسم في الثالث من يناير إلى البدء بإجراءات عزل ترمب ونعتته بأوصاف نابية، خلال تجمع لمحسوبين على التيار الليبرالي.

وقالت وسائل إعلام أميركية خلال الشهرين الماضيين إن القيادات الديمقراطية في الكونجرس لا يعترضون على بدء إجراءات عزل ترمب، لكنهم ينتظرون ظهور نتائج التحقيقات التي تجري وتستهدف ترمب وحملته الانتخابية، وامتدت إلى كل منظمة أدارها أمبراطور العقارات حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض.