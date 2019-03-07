شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بالبرلمان تناقش مشروع تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات اليوم الخميس، لمنافشة عدد من مشروعات القوانين.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها الأول، مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وفي الاجتماع الثاني تناقش اللجنة مشروع قانون بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان.

بينما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع الثالث مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى.