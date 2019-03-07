"الداخلية": مقتل 7 عناصر تابعين لـ "حسم" الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بالجيزة

كتب: أحمد أبو عقيل

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القضاء على 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني؛ تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالك من الفوضى.

وبينت المعلومات، أنه تنفيذًا لذلك المخطط؛ تعتزم مجموعة من العناصر حركة "حسم" الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل مرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أخد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وجرى إعداد الأكمنة اللازمة، واشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابها منها، بادر مستقبلها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران.

وحسب البيان، أسفر ذلك عن إصابة أحد الضباط ومقتل مستقلي السيارة وعددهم 3 أشخاص وتبين ارتداء اثنين منهما لملابس عمال كهرباء، وبحوزتهم "بندقية آلية، وطبنجة، عبوة ناسفة معدة للتفجير".

كما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر المشار إليه، وتبين أنها شقة سكنية بأحد العقارات، وجرى تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها وأسفر ذلك عن مقتل 4 أشخاص جار تحديدهم وبحوزتهم كمية من المتفجرات.

وأخطرت نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

