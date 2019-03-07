انطلاق فعاليات التدريب المصري البريطاني «أحمس -1»

كتب:أحمد أبو عقيل

انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك "أحمس -1" والذي ينفذ لأول مرة بمصر بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية.

ووصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة في التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية، ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال فى المدن.

وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات.

وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن التدريب يعد واحداً من أرقى التدريبات المشتركة التى تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانه اواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

وأكد قائد التدريب من الجانب البريطاني أن التدريب «أحمس -1» يؤكد عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقه الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة في أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والارتقاء بالمستوى التدريبى لعناصر العمل التخصصى والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة باتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.