غدا.. انقطاع مياه الشرب بشبرا الخيمة لمدة 9 ساعات

كتب أحمد حسن
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مياه الشرب فى منطقة شبرا الخيمة، مساء غد الجمعة، نظراً لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض، لزوم أعمال الصيانة بمحطة مياه شبرا الخيمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا يوم السبت بعد غد الموافق 9/3/2019.
وأشارت شركة المياه، فى بيان لها اليوم، إلى أن انقطاع المياه سيترتب عليه قطع المياه عن جميع مناطق حى شرق شبرا الخيمة وحى غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة،...
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